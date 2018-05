Fifa descarta inclusão da Irlanda na Copa do Mundo A direção da Fifa disse nesta terça-feira que a Irlanda não será convidada para ser a 33ª seleção na Copa do Mundo de 2010 como forma de compensar o erro da arbitragem cometido na repescagem. Na partida decisiva contra a França, Henry ajeitou a bola com a mão no gol marcado por Gallas, que classificou os atuais vice-campeões mundiais para a África do Sul.