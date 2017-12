Fifa descarta partida entre as piores seleções do mundo A Fifa descartou, nesta quarta-feira, a realização de um jogo entre as duas piores seleções do ranking da entidade no dia 9 de julho, data da final da Copa do Mundo da Alemanha. A idéia da entidade era repetir o que houve em 2002, quando Butão e Montserrat se enfrentaram, no Himalaia, e o time da casa venceu por 4 a 0. Na época, Butão era o 202.º colocado e o rival, uma pequena ilha do Caribe, ocupava a 203ª e última posição. No mesmo dia, o Brasil batia a Alemanha por 2 a 0, em Yokohama (Japão), e conquistava o quinto título mundial. Com o crescimento do número de filiados nestes quatro anos, os atuais piores times do mundo são Samoa Americana (204.º lugar) e Ilhas Turco & Caíco (205.º). No entanto, nenhuma das duas seleções aceitou fazer a partida. "É uma pena porque era uma grande chance para realizar um bom documentário sobre o jogo. Não temos mesmo planos para repetir a idéia de 2002", disse Markus Siegler, chefe do departamento de comunicações da Fifa. A seleção de Samoa Americana, que fica na Oceania, ficou conhecida mundialmente nas Eliminatórias para a Copa de 2002, realizada em conjunto entre Japão e Coréia do Sul. Na primeira fase do torneio, a equipe sofreu a maior goleada já registrada no futebol em todos os tempos - 31 a 0 para a Austrália.