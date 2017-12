Fifa desmente médico e mantém veto aos jogos na altitude

A Fifa afirmou nesta sexta-feira que sua recente proibição à realização de jogos de futebol a mais de 2.500 metros acima do nível do mar permanece em vigor e não foi cancelada. Na quinta-feira, o médico boliviano Ivo Eterovic, membro do comitê médico da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), disse a repórteres após uma reunião que a Fifa tinha concordado em suspender a proibição, dizendo que os jogos poderiam ser disputados a 2.800 metros, mas não acima de 3 mil metros. Entretanto, um porta-voz da Fifa negou nesta sexta-feira que qualquer decisão tenha sido tomada. "A única entidade que pode mudar a determinação é o comitê executivo, que a impôs, e o comitê executivo não se reúne de novo antes de 27 de junho, então a determinação permanece." A Fifa surpreendeu países sul-americanos ao anunciar o limite de 2.500 metros no dia 27 de maio. A decisão despertou reclamações em alguns dos países andinos, onde a questão tornou-se um assunto político. O presidente da Bolívia, Evo Morales, lidera a campanha para que a decisão seja revertida. Na última terça-feira, ele jogou bola com seus aliados a quase 6 mil metros acima do nível do mar. O comitê executivo da Conmebol se reuniria ainda nesta sexta-feira para discutir a questão. Se forem permitidas partidas a 3 mil metros, elas poderiam ser disputadas em Quito e Bogotá. Entretanto, La Paz, a 3.600 metros, ainda estaria fora.