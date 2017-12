Fifa deve confirmar Mundial na Espanha A Comissão da Fifa responsável pelo Campeonato Mundial de Clubes, que estaria sendo disputado até este domingo, mas acabou remarcado para 2003, decide nesta sexta-feira se manterá a Espanha como sede da competição. A Federação Espanhola concorda com a resolução da entidade para que o torneio passe a abrigar 16 clubes, quatro a mais do que o estipulado. As sedes em Madri e La Coruña seriam mantidas, e Barcelona seria escolhida como terceira sede, com o time de Rivaldo entrando como convidado.