Fifa: dinheiro da Globo virou caixinha A falência da maior empresa de marketing esportivo da Europa, a ISL, parceira da Fifa está se transformando num dos mais rumorosos escândalos no mundo do futebol. O próprio presidente da Fifa, Joseph Blatter, reconheceu a existência de uma conta secreta da ISL, no Liechtenstein, na qual a TV Globo do Brasil depositou 75 milhões de francos suíços (50 milhões de euros, aproximadamente US$ 45 milhões). O presidente Blatter já admite ter sido constituída uma "caixinha" com o dinheiro desviado da TV Globo, mas não se sente responsável por isso, pelo contrário, ele está tentando inverter as acusações que lhe foram feitas por diversos jornais alemães. Sepp Blatter, atualmente na defensiva diante da exigência de explicações claras de seu grande adversário Lennart Jonhasson, presidente da UEFA, confirmou que poderá apresentar queixa na justiça desde que seja confirmada a informação de que esse dinheiro tenha sido desviado para uma "caixa negra" e servido para o pagamento de propinas e comissões a altos executivos da Federação Internacional. Irritado com as suspeitas levantadas contra sua administração, Blatter reconheceu que nesses 26 anos passados na Fifa muita gente tentou influenciá-lo , mas apesar disso, "sempre permaneci incorruptível", tendo jurado que jamais permitiria ser corrompido". Na verdade, essa é apenas a ponto do iceberg e outros casos poderão ser revelados sobre as administrações da Fifa, muito pouco transparentes e pouco controladas, não apenas a atual , mas também a anterior presidida pelo brasileiro João Havelange. A revista suíça ´Bilanz on line" , seguida por outros dois jornais alemães, fazem alusão a essa conta oculta da ISL , através de uma fundação , cujo nome é característico da língua portuguesa, "Nunca" e na qual o dinheiro foi depositado. Do total, cerca de 40 milhões de euros teriam simplesmente desaparecido em benefício de pessoas ainda não identificadas, mas que fariam parte da hierarquia do futebol mundial. Inicialmente, Joseph Blatter pretendeu denunciar a existência de um "infame complot ", convencido de que os alemães e seus adversários da União Européia de Futebol, especialmente de Lennart Jonhasson querem sua pele. O presidente da Uefa chegou a solicitar a demissão de Blatter da presidência da Fifa, caso as explicações não satisfaçam plenamente . A Uefa está pretendendo ser ressarcida de prejuízos avaliados em 15 milhões de euros. A crise da ISL está longe de ser uma simples falência e deve ser solucionada através do arsenal jurídico existente para tratar casos dessa natureza, mas ela ganha ares de bancarrota e de um grande escândalo financeiro , através do desvio de dinheiro e pagamento de comissões ocultas. Blatter parece ter optado pelo princípio do contra-ataque como melhor defesa, uma tentativa de sustar as críticas que tem se avolumado nesses últimos dias, mesmo admitindo que as atividades de seus parceiros de mais de 20 anos na Fifa, titulares de direitos comerciais sobre eventos esportivos, inclusive as Copas do Mundo de 2002 e 2006, do Mundial de Clubes e da Copa das Confederações, não parecem ter sidos tão transparentes, principalmente nesse episódio atual de alta prevaricação. A partir de agora , não dá mais para contornar com um "jeitinho" o problema , mesmo porque a chamada "maquina infernal" já está funcionando a todo vapor e a justiça suíça passou a se interessar muito de perto por esse novo escândalo que, mais uma vez, contribui para enlamear ainda mais o planeta do futebol.