Fifa discute ação da MSI no Corinthians A participação da MSI no Corinthians entrou na agenda da Fifa. Durante a primeira reunião do novo grupo de trabalho estabelecido pela entidade para tratar dos problemas financeiros e de corrupção no futebol, quinta-feira, em Zurique, a parceria corintiana foi tema de discussão, assim como o escândalo na arbitragem brasileira, com a manipulação de resultados dos jogos. A questão da participação da MSI no Corinthians fez parte de uma apresentação dada aos cartolas da Fifa pelo delegado Protógenes Pinheiro de Queiroz, da Polícia Federal brasileira. Ele descreveu o que foi descoberto até agora sobre a parceria corintiana nas investigações. Nenhuma decisão foi tomada ou será anunciada sobre a parceria corintiana, mas o debate está relacionado às preocupações da Fifa quanto à venda de times para milionários de vários cantos do mundo, principalmente os russos. A entidade quer tomar medidas para evitar a lavagem de dinheiro no futebol. Outra preocupação é quanto à compra de várias equipes por uma só pessoa ou grupo empresarial - o temor é de que isso cause manipulação de resultados. O grupo concordou que precisa adotar medidas para melhorar a transparência financeira no futebol para proteger "a integridade do jogo e das competições". Entre os membros do grupo estão o presidente do Barcelona, Joan Laporta, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madaíl, o presidente do Anderlecht (BEL), Roger Stock, o chefe-executivo da Uefa, Lars-Christer Olsson, e o próprio presidente da Fifa, Joseph Blatter. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, também esteve presente na reunião, na condição de vice-presidente desse grupo de trabalho. Máfia do apito - Outro tema apresentado pelo delegado Protógenes Pinheiro de Queiroz foi o escândalo da arbitragem no futebol brasileiro. A Fifa, porém, não tomou uma decisão sobre o assunto. Mas estabeleceu que no dia 7 de fevereiro de 2006 realizará uma reunião especialmente dedicada a estudar medidas para evitar as consequências negativas das apostas no futebol. A Fifa também promete apresentar um relatório com sugestões aos países sobre como evitar casos como o do futebol brasileiro, em que os ex-árbitros Edílson Pereira de Carvalho e Paulo José Danelon receberam dinheiro para manipular resultados dos jogos. A reunião, que ocorreu na quinta-feira, na Suíça, ainda tratou de temas como o controle de fluxos de dinheiro de transferências e o papel dos empresários. "Precisamos agir. O futebol está prosperando em todo o mundo e nunca foi tão popular. Mas o sucesso traz problemas envolvendo propriedade de clubes, interferências de governos e o surgimento de grandes diferenças entre ricos e pobres", afirmou Blatter.