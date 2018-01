Fifa discute interferência no futebol A Fifa propõe estabelecer um grupo de trabalho para avaliar as consequências da compra de várias equipes no mundo por um único empresário ou grupo de investidores, principalmente vindo do Leste Europeu. Hoje, na sede da entidade máxima do futebol, o presidente Joseph Blatter esteve reunido com alguns dos principais dirigentes para debater a questão. O novo grupo de trabalho ainda terá a responsabilidade de avaliar o que poderá ser feito para frear essa tendência que poderia gerar consequências negativas para a competição entre clubes. Além de Blatter, o encontro contou com a presença dos vice-presidentes da Fifa, o argentino Julio Grondona e o espanhol Angel Maria Villar Llona, o presidente da Uefa, Lennart Johansson, e o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ricardo Teixeira. A proposta da criação do grupo será levada agora por Blatter ao congresso anual da Fifa, que ocorre nos dias 11 e 12 de setembro no Marrocos. Além da questão da compra de clubes, o grupo de trabalho da Fifa terá a função de avaliar a interferência política no futebol, a falta de respeito pela hierarquia do esporte e de decisões tomadas pelas entidades que comandam o futebol. A corrupção e as apostas no futebol também serão avaliadas.