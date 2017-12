Fifa discute morte súbita em congresso A Fifa reúne, desta quarta-feira até sábado, especialistas em medicina esportiva de todo o mundo para debater os principais problemas que envolvem atletas do futebol. A morte súbita já seria um dos grandes assuntos em pauta, mas ganhou ainda maior atenção após a morte do zagueiro Serginho, na última quarta-feira. O Congresso Médico da Fifa, que faz parte das comemorações do centenário da entidade, será em Cancún, no México. Um dos convidados a falar é o cardiologista brasileiro Nabil Ghorayeb, que apresentará estudos realizados entre atletas no País. Entre os profissionais que examinou, Ghorayeb encontrou problemas cardíacos em 8%. Além de defender a ampla realização de exames de prevenção, o médico deve sugerir à Fifa que juízes e bandeirinhas sejam treinados para o uso de desfibriladores em caso de parada cardíaca de um jogador, medida que já defendeu no Brasil após a morte de Serginho no Morumbi. Outros especialistas convidados a falar sobre morte súbita são o belga Michel de Ceuninck e o mexicano Alejandro Ponce. A reunião da Fifa começará com uma exposição do presidente da Comissão Médica da entidade, Michael Hoogue. Mais de cem pessoas participarão dos quatro dias de discussões, entre elas médicos de clubes como Real Madrid, Barcelona e Inter de Milão. Além de diversos painéis sobre lesões, condicionamento e nutrição dos atletas, estão previstos debates sobre doping e a violência nos estádios.