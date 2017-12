Fifa discute Mundial de Clubes na 6ª A Fifa marcou uma reunião na próxima sexta-feira, em Zurique (Suíça), para discutir o futuro do Mundial de Clubes. O torneio, que estava marcado para começar no final de julho, na Espanha, foi adiado para 2003. Tudo porque a ISL, parceira da entidade, quebrou. A primeira e única edição, no ano passado, foi vencida pelo Corinthians. Na reunião desta sexta-feira deve ser discutido quando e como o Mundial será realizado. O Palmeiras, que estava classificado para a edição deste ano, não tem mais presença garantida no torneio, caso ele ocorra mesmo em 2003. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, já confirmou que irá a Zurique participar do encontro na sede da Fifa.