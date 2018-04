Fifa divulga árbitros da Copa de 2014 e lista de confirmados tem trio brasileiro

ZURIQUE - A Fifa revelou nesta quarta-feira a relação dos 25 trios de arbitragem confirmados para trabalhar na Copa do Mundo de 2014, além de oito duplas de apoio. Ao todo, serão representantes de 44 países. O conjunto brasileiro será formado por Sandro Meira Ricci, com os auxiliares Emerson Augusto de Carvalho e Marcelo Van Gasse.

Ricci tem 39 anos e trabalho em dezembro do ano passado na final do Mundial de Clubes da Fifa entre Bayern de Munique e Raja Casablanca, no Marrocos. Filiado ao Distrito Federal, O árbitro é estreante em Copas, faz parte do quadro da CBF desde 2006 e fora do futebol, trabalha como analista de comércio exterior.

O Comitê de Árbitros da Fifa se reuniu nesta terça-feira em Zurique, na Suíça, para definir a lista final. O processo de escolha começou ainda em setembro de 2011, quando 52 trios de vários países do mundo se inscreveram. A entidade teve como critérios de seleção a personalidade e a habildade de compreensão do jogo e das táticas das equipes.

Até o começo do Mundial, marcado para 12 de junho em São Paulo, o grupo selecionado de árbitro vai participar de três seminários preparatórios para o evento. O primeiro encontro será em fevereiro, o segundo entre março e abril e o último, dez dias antes da primeira partida.

Lista de árbitros confirmados

Ásia

Ravshan Irmatov (Usbequistão)

Yuichi Nishimura (Japão)

Nawaf Shukralla (Bahrein)

Benjamin Jon Williams (Austrália)

África

Noumandiez Doue (Costa do Marfim)

Bakary Gassama (Gâmbia)

Djamel Haimoudi (Argélia)

Américas Central e do Norte

Joel Antonio Aguilar (El Salvador)

Mark Geiger (EUA)

Marco Rodriguez (México)

América do Sul

Enrique Osses (Chile)

Nestor Pitana (Argentina)

Wilmar Roldán (Colômbia)

Sandro Meira Ricci (Brasil)

Carlos Rodríguez (Equador)

Oceania

Peter O'Leary (Nova Zelândia)

Norbert Hauata (Taiti)

Europa

Felix Brych (Alemanha)

Cüneit Cakir (Turquia)

Jonas Eriksson (Suécia)

Bjorn Kuipers (Holanda)

Milorad Mazic (Sérvia)

Pedro Proença (Portugal)

Nicola Rizzoli (Itália)

Carlos Velasco (Espanha)

Howard Webb (Inglaterra)