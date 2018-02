Fifa divulga bases para treinos da Copa com 10 times em Moscou e Brasil em Sochi

A Fifa divulgou nesta sexta-feira a relação de locais de treinamentos selecionados pelas 32 seleções que vão disputar a Copa do Mundo de 2018. A maior parte das principais equipes vai ficar concentrada na região de Moscou, enquanto o Brasil se preparará em Sochi, na região Sul da Rússia, como já havia sido definido e confirmado pela CBF.

Durante a reta final de preparação para a Copa do Mundo e o torneio na Rússia, a seleção estará concentrada no Swissôtel Resort Sochi Kamelia, de cinco estrelas. Enquanto isso, o campo de treinamentos reservado pela comissão técnica de Tite foi o Yug-Sport Stadium. Além do Brasil, apenas outra seleção vai se concentrar em Sochi, que possui clima mais próximo ao do País. Será a Polônia, a cabeça de chave do Grupo H.

Assim, exceto por Brasil e Polônia, todas as equipes que lideram grupos da Copa do Mundo vão se preparar em Moscou ou na região da cidade. São os casos da anfitriã Rússia, de Portugal, da França, da Argentina, da Alemanha e da Bélgica. E outras quatro equipes vão ficar nessa região, casos do Irã, do Peru, do México e da Tunísia.

Outras seleções tradicionais fizeram opções diferentes na definição das suas sedes de preparação para a Copa do Mundo. A Espanha vai ficar em Krasnodar, a Inglaterra treinará em São Petersburgo e o Uruguai se concentrará em Nizhny Novgorod.

Os rivais do Brasil no Grupo E da competição também apontaram os seus locais de treinamento para a Copa do Mundo. A Suíça se preparará em Togliati, a Costa Rica terá São Petersburgo como sede, enquanto a região de Kaliningrado vai ficar na Sérvia.

Houve uma série de exigências da Fifa na pré-seleção das base de campo e de treinamento, com a distância de cerca de uma hora de carro de uma aeroporto que receba aeronaves médias. Além disso, a entidade explicou que as seleções poderão mudar de base após a disputa da fase de grupos da Copa do Mundo.

A partir de cinco dias antes do primeiro compromisso no torneio, as seleções vão ter que treinar apenas nas suas bases oficiais, com exceção da atividade prévia no estádio do jogo.

Confira onde vão se hospedar e treinar as seleções na Copa do Mundo da Rússia:

Grupo A:

Rússia - Região de Moscou

Arábia Saudita - São Petersburgo

Egito - Grozny

Uruguai - Nizhny Novgorod

Grupo B

Portugal - Região de Moscou

Espanha - Krasnodar

Marrocos - Voronezh

Irã - Região de Moscou

Grupo C

França - Região de Moscou

Austrália - Kazan

Peru - Região de Moscou

Dinamarca - Anapa

Grupo D

Argentina - Região de Moscou

Islândia - Gelendzhik

Croácia - Região de Leningrado

Nigéria - Essentuki

Grupo E

Brasil - Sochi

Suíça - Togliati

Costa Rica - São Petersburgo

Sérvia - Região de Kaliningrado

Grupo F

Alemanha - Moscou

México - Região de Moscou

Suécia - Gelendzhik

Coreia do Sul - São Petersburgo

Grupo G

Bélgica - Região de Moscou

Panamá - Saransk

Tunísia - Região de Moscou

Inglaterra - São Petersburgo

Grupo H

Polônia - Sochi

Senegal - Kaluga

Colômbia - República do Tartaristão

Japão - Kazan