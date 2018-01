Fifa divulga datas do próximo Mundial A Fifa divulgou, nesta terça-feira, as datas da próxima edição do Mundial de Clubes, em 2006, e anunciou que o torneio deverá ser jogado somente em estádios fechados do Japão. ?A edição de 2006 será disputada de 10 a 17 de dezembro. Estamos muito satisfeitos com o ocorrido neste ano, mas fez muito frio e vamos estudar a possibilidade de utilizar estádios fechados?, disse o presidente da entidade, o suíço Joseph Blatter. Segundo o dirigente, três locais já foram pensados para o torneio do próximo ano: Tóquio, Kobe e Sapporo. Todos foram usados em jogos da última Copa do Mundo, em 2002. Sobre a edição deste ano, vencida pelo São Paulo, Blatter ressaltou que cinco das seis equipes participantes tinham, em seus elencos, mais jogadores do país de origem. A exceção foi o Liverpool, da Inglaterra. ?O Al Ahly jogou com oito egípcios, o Al Ittihad com oito sauditas, o Sydney com nove australianos, o Saprissa com onze costarriquenhos e o São Paulo com dez brasileiros. Só o Liverpool jogou, primeiro, com dois e depois com quatro ingleses?, disse o presidente da Fifa.