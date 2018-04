Fifa divulga lista oficial dos Centros de Treinamento das seleções na Copa

SÃO PAULO - O Comitê Organizador Local (COL) da Copa divulgou nesta sexta-feira a lista final dos CTS (Centro de Treinamento de Seleções) escolhidos pelas 32 seleções. Cada uma delas teve à sua disposição 83 CTS para escolher onde ficar durante o torneio - apenas a Alemanha decidiu construir um espaço próprio. Nessa escolha pesaram a distância que as equipes terão de percorrer na primeira fase do Mundial, a estrutura local e até contatos políticos com prefeituras. Pelas regras da Fifa, cada delegação é obrigada a chegar ao CTS até o dia 7 de junho e usar o local como base principal até o mata-mata.

Entre os centros escolhidos, 24 estão situados na região Sudeste, cinco na região Nordeste e três na região Sul do País. As cidades de Campinas, Itu, Rio de Janeiro e Vitória receberão duas seleções cada. Entre as cidades-sede, apenas Belo Horizonte, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo receberão seleções. O estado que mais receberá seleções é São Paulo, escolhido por 15 seleções.

Veja a lista completa dos CTS:

Alemanha: Santa Cruz Cabrália (BA)

Argélia: Sorocaba (SP)

Argentina: Vespasiano (MG)

Austrália, Vitória (ES)

Bélgica: Mogi das Cruzes (SP)

Bósnia e Herzegovina: Guarujá (SP)

Brasil: Teresópolis (RJ)

Camarões: Vitória (ES)

Chile: Belo Horizonte (MG)

Coreia do Sul: Foz do Iguaçu (PR)

Costa do Marfim: Águas de Lindoia (SP)

Colômbia: Cotia (SP)

Costa Rica: Santos (SP)

Croácia: Mata de São João (BA)

Equador: Viamão (RS)

Espanha: Curitiba (PR)

Estados Unidos: São Paulo (SP)

França: Ribeirão Preto (SP)

Gana: Maceió (AL)

Grécia: Aracaju (SE)

Holanda: Rio de Janeiro (RJ)

Honduras: Porto Feliz (SP)

Inglaterra: Rio de Janeiro (RJ)

Itália: Mangaratiba (RJ)

Irã: Guarulhos (SP)

Japão: Itu (SP)

México: Santos (SP)

Nigéria: Campinas (SP)

Portugal: Campinas (SP)

Rússia: Itu (SP)

Suíça: Porto Seguro (BA)

Uruguai: Sete Lagoas (MG)