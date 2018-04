Fifa divulga modelo do ingresso para a Copa do Mundo

A 69 dias do início da Copa do Mundo, a Fifa apresentou nesta sexta-feira o design dos ingressos para o torneio. A entrada possui a imagem da taça do torneio, além de desenhos relativos à sua realização na Rússia.

A Fifa destacou que o ingresso conta com todas as informações relacionadas à partida, como os times envolvidos, o estádio, a data, além do horário de abertura dos portões e do seu início.

Cada ingresso contará com os detalhes sobre a sua categoria, informações sobre como encontrar o assento designado, bem como um mapa indicando o setor do estádio no qual o lugar adquirido está localizado. Uma lista de itens proibidos dentro dos estádios estará impresso no verso da entrada.

Os ingressos também são personalizados com o nome do seu portador e conta com aspectos de segurança, como um código de barras posicionado no lado direito e um holograma ao lado do mapa do setor.

Na última terça-feira, a Fifa comunicou a segunda fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo terminou com a aquisição de 1.698.049 bilhetes, sendo que 53% deles foram comprados por moradores da Rússia.

A última fase de venda dos ingressos para a Copa do Mundo começará em 18 de abril, às 6 horas (de Brasília), no site FIFA.com/tickets. Esta etapa contará com a aquisição das entradas através da ordem de chegada, sujeito a disponibilidade. O jogo de abertura será em 14 de junho, o duelo entre a seleção anfitriã e a Arábia Saudita, em Moscou.