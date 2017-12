Fifa divulga nomes dos 23 trios de arbitragem da Copa A Fifa divulgou nesta segunda-feira a lista oficial com os 23 trios de arbitragem que atuarão na Copa do Mundo da Alemanha. O Brasil estará representado pelo árbitro Carlos Eugênio Simon e pelos auxiliares Aristeu Tavares e Ednilson Corona. No final de março, a Fifa já havia divulgado uma lista com 23 juízes, entretanto, três deles tiveram que ser substituídos. Por não recuperar-se completamente de uma lesão física, o árbitro guatemalteco Carlos Batres foi trocado pelo mexicano Marco Rodríguez. Já o grego Kyros Vassaras e o espanhol Manuel Mejuto González foram desclassificados porque seus assistentes não passaram nos testes da Fifa. Eles serão substituídos pelo italiano Roberto Rosetti e pelo espanhol Luis Medina Cantalejo. Os árbitros e os bandeirinhas passaram por exames físicos, psicológicos e de conhecimento das regras de futebol. Ao todo, 21 países terão representantes na arbitragem da Copa. A Fifa também vai levar para a Copa um grupo que ajudará no desenvolvimento da arbitragem, formado por cinco juízes e dez bandeirinhas. Eles também poderão apitar caso um dos árbitros ou assistentes sofra uma contusão. A escala dos árbitros será divulgada 48 horas antes das partidas. Confira abaixo as 23 equipes que apitarão na Copa e o quadro de reservas. Árbitro: Carlos Eugênio Simon (Brasil) - 03/09/1965 (nascimento) Assistente: Aristeu Tavares (Brasil) - 17/10/1962 Assistente: Ednilson Corona (Brasil) - 04/02/1965 Árbitro: Essam Abd El Fatah (Egito) - 30/12/1965 Assistente: Dramane Dante (Mali) - 09/12/1961 Assistente: Mamadou Ndoye (Senegal) - 27/12/1961 Árbitro: Carlos Amarilla (Paraguai) - 26/10/1970 Assistente: Amelio Andino (Paraguai) - 24/12/1962 Assistente: Manuel Bernal (Paraguai) - 17/06/1963 Árbitro: Benito Archundia (México) - 21/03/1966 Assistente: José Ramírez (México) - 27/11/1962 Assistente: Héctor Vergara (Canadá) - 15/12/1966 Árbitro: Massimo Busacca (Suíça) - 06/02/1969 Assistente: Francesco Buragina (Suíça) - 07/01/1966 Assistente: Matthias Arnet (Suíça) - 02/06/1968 Árbitro: Coffi Codjia (Benin) - 09/12/1967 Assistente: Celestin Ntagungira (Ruanda) - 11/05/1966 Assistente: Aboudou Aderodjou (Benin) - 13/02/1961 Árbitro: Frank De Bleeckere (Bélgica) - 01/07/1966 Assistente: Peter Hermans (Bélgica) - 27/06/1966 Assistente: Walter Vromans (Bélgica) - 21/04/1968 Árbitro: Massimo De Santis (Itália) - 08/04/1962 Assistente: Alessandro Griselli (Itália) - 31/05/1974 Assistente: Marco Ivaldi (Itália) - 04/07/1961 Árbitro: Horácio Elizondo (Argentina) - 04/11/1963 Assistente: Dario García (Argentina ) - 29/10/1961 Assistente: Rodolfo Otero (Argentina) - 14/12/1962 Árbitro: Valentin Ivanov (Rússia) - 04/07/1961 Assistente: Nikolay Golubev (Rússia) - 09/11/1970 Assistente: Evgueni Volnin (Rússia) - 27/06/1962 Árbitro: Toru Kamikawa (Japão) - 08/06/1963 Assistente: Yoshikazu Hiroshima (Japão) - 22/05/1962 Assistente: Dae Young Kim (Coréia do Sul) - 15/08/1962 Árbitro: Jorge Larrionda (Uruguai) - 09/03/1968 Assistente: Walter Rial (Uruguai) - 09/01/1964 Assistente: Pablo Fandino (Uruguai) - 11/10/1966 Árbitro: Shamsul Maidin (Cingapura) - 16/04/1966 Assistente: Prachya Permpanich (Tailândia) - 13/08/1962 Assistente: Eisa Ghuloum (Emirados Árabes Unidos) - 01/03/1966 Árbitro: Luis Medina Cantalejo (Espanha) - 01/03/1964 Assistente: Victoriano Giraldez Carrasco (Espanha) - 18/09/1964 Assistente: Pedro Medina Hernandez (Espanha) - 17/12/1962 Árbitro: Markus Merk (Alemanha) - 15/03/1962 Assistente: Christian Schraer (Alemanha) - 15/03/1962 Assistente: Jan-Hendrik Salver (Alemanha) - 01/03/1969 Árbitro: Lubos Michel (Eslováquia) - 16/05/1968 Assistente: Roman Slysko (Eslováquia) - 04/08/1973 Assistente: Martin Balko (Eslováquia) - 08/03/1972 Árbitro: Graham Poll (Inglaterra) - 29/07/1963 Assistente: Philip Sharp (Inglaterra) - 05/04/1964 Assistente: Glenn Turner (Inglaterra) - 06/11/1964 Árbitro: Eric Poulat (França) - 08/12/1963 Assistente: Lionel Dagorne (França) - 09/07/1961 Assistente: Vincent Texier (França) - 25/11/1962 Árbitro: Peter Prendergast (Jamaica) - 23/09/1963 Assistente: Anthony Garwood (Jamaica) - 15/12/1972 Assistente: Joseph Taylor (Trinidad & Tobago) - 06/10/1964 Árbitro: Marco Rodriguez (México) - 10/11/1973 Assistente: José Luis Camargo (México) - 25/09/1972 Assistente: Leonel Leal (Costa Rica) - 21/11/1976 Árbitro: Roberto Rosetti (Itália) - 18/09/1967 Assistente: Cristiano Copelli (Itália) - 14/06/1967 Assistente: Alessandro Stagnoli (Itália) - 02/02/1965 Árbitro: Oscar Ruiz (Colômbia) - 01/11/1969 Assistente: Fernando Tamayo (Equador) - 17/12/1963 Assistente: José Navia (Colômbia) - 05/12/1963 Árbitro: Mark Shield (Austrália) - 02/09/1973 Assistente: Nathan Gibson (Austrália) - 14/08/1972 Assistente: Ben Wilson (Austrália) - 26/06/1975 As cinco equipes de árbitros que atuarão na parte de desenvolvimento e apoio aos juízes: Árbitro: Khalil Al Ghamdi (Arábia Saudita) - 02/09/1970 Assistente: Hamdi Al Kadri (Síria) - 12/04/1965 Assistente: Fathi Arabati (Jordânia) - 05/02/1964 Árbitro: Carlos Chandia (Chile) - 14/11/1964 Assistente: Cristian Julio (Chile) - 11/02/1964 Assistente: Rodrigo González (Chile) - 21/12/1962 Árbitro: Jerome Damon (África do Sul) - 04/04/1972 Assistente: Enock Molefe (África do Sul) - 04/06/1968 Assistente: Justice Yeboah (Gana) - 23/04/1961 Árbitro: Mohamed Guezzaz (Marrocos) - 01/10/1962 Assistente: Brahim Djezzar (Argélia) - 23/01/1963 Assistente: Jean Marie Endeng Zogo (Camarões) - 11/10/1962 Árbitro: Kevin Stott (Estados Unidos) - 09/07/1967 Assistente: Chris Strickland (Estados Unidos) - 29/11/1966 Assistente: Gregory Barkey (Estados Unidos) - 20/08/1963