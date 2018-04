Fifa divulga regra para repescagem europeia para Copa de 2010

Também haverá um outro sorteio para decidir qual time fará o jogo de volta em casa, disse Blatter em entrevista coletiva depois da reunião do comitê executivo da Fifa, no Rio.

Equipes tradicionais, como as ex-campeãs França e Alemanha, estão ameaçadas de irem para a repescagem, um mata-mata que envolve os oito melhores segundo colocados entre os nove grupos das eliminatórias europeias, disputando as quatro vagas finais do continente para a Copa da África do Sul.

"Decidimos distribuir os times em dois grupos de quatro, levando em conta os rankings mundiais da Fifa, com os quatro melhores em um pote (para o sorteio) e os quatro outros em outro pote", disse Blatter.

O ranking a ser usado será publicado no próximo dia 16. Com esse sistema, equipes mais fortes não podem se enfrentar diretamente pelas vagas. Antes, havia especulações de que todas as oito equipes seriam colocadas no mesmo bolo.

"Haverá um sorteio separado para decidir (o jogo) em casa e fora", acrescentou Blatter.

A Europa tem direito a 13 das 32 vagas na Copa. Faltando duas rodadas para o fim das eliminatórias, só três seleções garantiram lugar: Espanha, Inglaterra e Holanda.

A França, vencedora da Copa de 1998 jogando em casa e finalista na Copa de 2006, está em segundo lugar no grupo 7, 4 pontos atrás da Sérvia.

A tricampeã Alemanha disputa a liderança do grupo 4 com a Rússia. Os alemães estão 1 ponto à frente.

Portugal, semifinalista em 2006, corre o risco de nem chegar à repescagem. O time está em terceiro no grupo 1, com 13 pontos --5 a menos que a Dinamarca, e 2 atrás da Suécia. Os portugueses têm o mesmo número de pontos que a quarta colocada Hungria.

No grupo 2, a Suíça lidera, com 3 pontos a mais que Grécia e Letônia. No grupo 3, a líder Eslováquia tem 5 pontos a mais que Eslovênia e Irlanda do Norte.

No grupo 5, a Espanha, com 100 por cento de aproveitamento, soma 24 pontos em oito rodadas. Na disputa pelo segundo lugar, a Bósnia está 4 pontos à frente da Turquia, semifinalista na Copa de 2002.

No grupo 6, da Inglaterra, a Croácia e a Ucrânia brigam pela vaga na repescagem. No grupo 8, a Itália, atual campeã, lidera com 4 pontos a mais que a Irlanda.

No grupo 9, da Holanda, a disputa pelo segundo lugar está acirrada entre Noruega e Escócia, ambas com 10 pontos, o que hoje não bastaria nem para que o segundo colocado desse grupo fosse à repescagem.