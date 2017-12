Fifa diz que Figo não será punido por cabeçada em holandês O meia e capitão da seleção portuguesa, Luis Figo, está livre para jogar contra a Inglaterra, neste sábado, em Gelsenkirchen, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo. A Fifa comunicou nesta segunda-feira que o jogador não será alvo de punição por causa de uma cabeçada no holandês Mark van Bommel durante a tensa partida vencida por Portugal por 1 a 0 - quatro jogadores, dois de cada lado, foram expulsos. No momento do lance, Figo foi advertido pelo árbitro russo Valentin Ivanov com um cartão amarelo. Por causa desse fato, a Comissão Disciplinar da Fifa entendeu que não é preciso dar uma punição ao jogador. "A súmula do árbitro será analisada, mas a falta foi advertida de imediato por ele. Essa é a diferença entre isso e algo que o trio de arbitragem não tenha visto", informou a entidade. A "absolvição" de Figo foi um alívio para o treinador brasileiro Luiz Felipe Scolari, que já perdeu dois jogadores por expulsão - o volante Costinha e o meia Deco. Além disso, Felipão poderá ter o desfalque do atacante Cristiano Ronaldo, que recebeu uma forte pancada na coxa direita e teve que ser substituído ainda no primeiro tempo.