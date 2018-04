Fifa diz que não pode punir Henry por toque de mão

A Fifa afirmou nesta segunda-feira que não pode punir o atacante Thierry Henry por ter tocado a bola com a mão na jogada do gol que classificou a seleção francesa para a Copa do Mundo de 2010, em partida contra a Irlanda, válida pela repescagem das Eliminatórias.

O Comitê Disciplinar da Fifa entendeu não ter competência legal para analisar o caso, de acordo com a própria legislação do órgão regulador. De acordo com a entidade, o toque de mão na bola não é considerado "uma grave infração" pelo Código de Disciplina da Fifa, o que seria necessário para abrir um processo.

O Comitê Executivo da Fifa, liderado pelo presidente Joseph Blatter, enviou o caso ao Comitê Disciplinar no mês passado. No lance polêmico, Henry ajeitou a bola com a mão antes de dar o passe para William Gallas finalizar e marcar o gol que classificou a seleção francesa ao Mundial da África do Sul.