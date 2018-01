Fifa diz ter plano alternativo para sediar Copa de 2010 O presidente da Fifa, o suíço Joseph Blatter, disse nesta segunda-feira que outros países estariam preparados para organizar a Copa do Mundo de 2010, caso a África do Sul não possa abrigar o evento. Diante do medo de que os africanos não consigam realizar os preparativos necessários para organizar o mundial, tendo em vista os atrasos na construção das instalações, o suíço assegurou que a Fifa tem planos alternativos. "Há outros países que estão preparados para organizar o Mundial", afirmou Blatter à BBC, insinuando, no entanto, que optar por outra sede não vai ser necessário. Entre os países citados pelo máximo dirigente da Fifa estão Espanha e México, além de Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e Japão. "Sem dúvida, temos a possibilidade de organizar o Mundial em outra parte se acontecer alguma coisa", comentou. Entre as razões que poderiam impedir que o torneio acontecesse na África do Sul, Blatter mencionou "uma catástrofe natural, ou qualquer coisa, como uma grande mudança na sociedade, ou que todo mundo fique contra o futebol". No ano passado, Blatter disse estar preocupado com a falta de construção e de obras de recuperação nos dez estádios sul-africanos que devem abrigar os jogos da Copa dentro de três anos.