Fifa e Adidas prorrogam acordo até 2014 A Fifa e a Adidas prorrogaram contrato de patrocínio até a Copa de 2014, informaram nesta quarta-feira a fabricante de artigos esportivos alemã e a entidade máxima do futebol. O acordo é estimado em US$ 351 milhões. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, afirmou também estar negociando com a Coca-Cola acordo de US$ 250 milhões.