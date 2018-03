Fifa e Alemanha não chegam a um acordo Representantes da Fifa e do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2006 voltaram a conversar nesta segunda-feira em Frankfurt, na Alemanha, mas ainda não chegaram a um acordo sobre a questão da venda de ingressos para a competição. Os alemães querem controlar o sistema de vendas, mas a Fifa não abre mão de entregar o controle à agência britânica Byron - que foi muito criticada pelo trabalho que fez para o Mundial disputado ano passado na Ásia. "Tivemos uma reunião construtiva", limitou-se a dizer Franz Beckenbauer, presidente do Comitê Organizador, ao sair da reunião que durou três horas. "Certamente vamos encontrar uma solução", afirmou o suíço Urs Linsi, secretário-geral da Fifa. Haverá um novo encontro daqui a três semanas. "Temos de encontrar uma solução até o final de julho", disse Horst Schmidt, secretário-geral da Federação Alemã de Futebol. A polêmica sobre a venda de ingressos começou há aproximadamente um mês, quando Beckenbauer disse que a Fifa era muito "gananciosa" e que só pensava em ganhar dinheiro. Na época, ele afirmou que os preços que a entidade pretendia cobrar pelas entradas eram "absurdos". O dirigente alemão quer que o Comitê Organizador seja o responsável por definir os preços dos bilhetes. Ele já ameaçou renunciar ao cargo se a Fifa não ceder. "Não aceitarei críticas sobre algo que não possa controlar."