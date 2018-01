Fifa e CE firmam acordo em Bruxelas Após meses de discussão e ameaças de retaliações de ambos os lados, a Comissão Européia (CE) e a Federação Internacional de Futebol (Fifa), firmaram nesta quarta-feira, em Bruxelas, um acordo sobre o polêmico tema da transferência de jogadores que atuam no futebol europeu, assim como a duração dos contratos entre atletas e clubes. Basicamente cinco pontos ficaram acertados na reunião na qual estiveram presentes os presidentes da Fifa, Joseph Blatter, o da União Européia de Futebol (UEFA), Lennart Johansson, as comissárias Viviane Reding (Esportes) e Anna Diamantopoulou (Assuntos Sociais) e Mário Monti (Competência da Comissão da União Européia). São eles: períodos fixos para as transferências de jogadores; duração mínima de um ano e máxima de cinco para os contratos com os atletas; criação de uma mecanismo de solidariedade; criação de um fórum arbitral eficaz e objetivo, mas que não impeça recorrer aos tribunais nacionais e a introdução do princípio de compensação aos clubes por gastos na formação dos jogadores. A Comissão Européia aceitou, pela primeira vez desde que se iniciaram as conversas com a Fifa, sanções desportivas para jogadores que rescindam unilateralmente os contratos, mas pediu à entidade comandada por Blatter que as penas sejam proporcionais, sugerindo que suspensões de um ano ou mais podem ser excessivas. ?Pedimos à Fifa que reflita sobre uma solução adeqüada para isso?, disse Mario Monti. Outro ponto que as comissões devem discutir é a proteção ao jovens jogadores. ?Alcançamos um significativo entendimento político entre as partes", garantiu Monti. O Sindicato Internacional de Jogadores (FIFPRO) não fez parte do acordo por ter se retirado das discussões há algumas semanas e antecipou que repudia os entendimentos formulados nesta quarta-feira em Bruxelas. As entidades voltam a se reunir antes do final de fevereiro para fechar oficialmente os pontos acordados no encontro de hoje e para solucionar algumas questões pendentes.