Fifa e Uefa firmam jogo em prol da Ásia A Fifa e a Uefa anunciaram nesta segunda-feira que vão realizar em fevereiro um amistoso entre uma seleção do mundo e outra européia para arrecadar fundos afim de colaborar com as federações atingidas pelo tsunami. As entidades, porém, ainda não confirmaram o local da partida. De acordo com a Fifa, a conta criada pela entidade e pela Confederação Asiática de Futebol (AFC) já dispõe de pouco mais de US$ 3 milhões. Além desse jogo, entidades da Espanha, Alemanha, Austrália, Grécia, Índia, Inglaterra, Malásia, Portugal, Romênia e Turquia desejam organizar partidas beneficentes para o fundo de solidariedade. Alemanha - O Werder Bremen, atual campeão da Alemanha, vai contribuir com 100 mil euros para ajudar as vítimas do tsunami. Além disso, as camisas de Frank Baumann e Miroslav Klose serão leiloadas.