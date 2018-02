Fifa elege melhores do Mundial Sub-17 A Fifa (Federação Internacional de Futebol Associado) anunciou neste sábado a eleição de seus 13 craques do Mundial Sub-17, que está sendo disputado no Peru e terá sua final neste domingo, entre Brasil x México. Os mais votados pelos especialistas escolhidos pela entidade foram o brasileiro Anderson (atacante, Grêmio), o mexicano Giovani dos Santos (atacante, Barcelona-ESP) e o turco Nuri Sahin (volante, Borussia Dortmund). Outro brasileiro foi escolhido: Ramón (meia, Atlético Mineiro). Já os outros indicados são: David Arvizu (Estados Unidos), Momodou Ceesay (Gâmbia), Ho Myong Choe (Coréia do Norte), Wang Dalei (China), César Elizondo (Costa Rica), Caner Erkin (Turquia), Carlos Vela (México), John Goossens e Tim Krul (ambos da Holanda).