Fifa elege Seleção a melhor do mundo A seleção brasileira completa 2002 com mais um título: o de melhor time do ano. A Fifa dará o premio no próximo dia 17, em um evento em Madri, quando se espera que o atacante Ronaldo seja premiado, mais uma vez, como o melhor jogador do mundo. Segundo a Fifa, o motivo para a escolha do Brasil como time do ano foi o pentacampeonato, conquistado na Ásia, em julho. Além disso, a equipe nacional somou pontos suficientes não apenas para superar a França no topo do ranking da entidade, mas também para abrir uma confortável vantagem. De acordo com as estatísticas da Fifa, o Brasil realizou 15 partidas durante o ano, oito amistosos e sete jogos válidos pela Copa do Mundo. Em todo o ano, a seleção contabilizou apenas uma derrota, contra o Paraguai em Fortaleza, no jogo que seria realizado para a entrega das faixas. O time ainda registrou um empate, contra Portugal, em abril em um amistoso em Lisboa na preparação para a Copa do Mundo. No total, o Brasil marcou 40 gols e sofreu apenas 9 durante o ano, uma marca considerada pela Fifa como "excelente". Em seu relatório final sobre o desempenho técnico das equipes no mundial, a Fifa alertou à todos que o que fez o Brasil vencer a Copa do Mundo foi sua perseverança em atacar durante toda a partida, mesmo que a defesa tenha apresentado falhas. Para a Fifa, o Brasil provou, neste ano, uma antiga máxima do futebol: talentos individuais, colocados a serviço de uma tática que busca o gol durante os 90 minutos da partida, é a melhor estratégia para garantir bons resultados. Não é a primeira vez que a seleção nacional receberá o prêmio da Fifa. Entre 1994 e 1999, a entidade foi obrigada a reconhecer a supremacia da seleção, mesmo no ano em que foi batida pelos franceses na final da Copa do Mundo, em 1998. No ano passado, o vencedor do prêmio foi a equipe de Honduras, pelos bons resultados durante o ano e na Copa América, quando o time da América Central venceu o Brasil.