Fifa elogia instalações da Olimpíada Representantes da Fifa elogiaram as instalações na Grécia para a disputa do futebol nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004. Segundo o comunicado do chefe da missão, o presidente da Confederação Africana de Futebol, Issa Hayatou, os preparativos estão dentro do cronograma previsto. ?Há muito trabalho pela frente, mas estamos seguros de que tudo está pronto a tempo?, afirmou o dirigente. A inspeção dos representantes da Fifa deve acabar apenas sábado, quando eles já terão visitado as cinco cidades gregas que receberão jogos de futebol durante a Olimpíada.