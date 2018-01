Fifa encerra investigações sobre juiz A FIFA anunciou, nesta sexta-feira, que encerrou as investigações sobre o árbitro equatoriano Byron Moreno, que havia apitado o polêmico jogo entre a Itália e a Coréia do Sul, válido pelas oitavas-de-final da Copa do Mundo de 2002. Segundo a entidade máxima do futebol, não foram encontrados indícios de que o equatoriano teria favorecido os asiáticos, como estava sendo alegado pela imprensa européia e por várias federações de futebol, entre elas a da Itália. O jogo resultou na eliminação da Itália e na classificação inédita da Coréia do Sul para a semifinal da Copa, disputada em seu país. Diante dos rumores, a Fifa decidiu investigar o caso e abriu um processo em setembro do ano passado. Depois de ouvir testemunhas da Federação de Futebol do Equador, da Itália e de uma avaliação rigorosa da partida, a Comissão de Disciplina da Fifa concluiu que Moreno não cometeu qualquer violação que pudesse incriminá-lo. Apesar de não ser punido, Moreno continua suspenso em seu país, por ter estendido uma partida por 12 minutos. Durante esse período, o Barcelona de Guayaquil acabou sendo derrotado de virada pela Liga de Quito. Segundo a imprensa equatoriana, Moreno seria candidato ao poder legislativo de Quito. A imprensa asiática ainda indicou que Moreno teria mudado de estilo de vida depois da Copa do Mundo e passou a comprar carros e apartamentos luxuosos. O árbitro alegou que se tratava de economias feitas durante toda sua vida profissional.