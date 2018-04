Fifa encerra mais uma etapa de venda dos ingressos da Copa

SÃO PAULO - A pouco mais de quatro meses da Copa do Mundo, mais uma etapa de vendas dos ingressos da competição chegará ao fim. Nesta quinta-feira, às 9h (horário de Brasília), a Fifa encerrará parte da segunda fase da comercialização, iniciada no dia 9 de dezembro. Segundo a entidade, quase três milhões de pedidos foram feitos até o último dia 24. Desse total, 700 mil foram solicitados por torcedores que moram no exterior.

Nesta etapa, os ingressos solicitados serão sorteados. O processo ocorrerá no próximo mês, com a participação de representantes da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Esporte, além de um tabelião público. Entradas para as partidas de abertura, em São Paulo, e da final, no Rio de Janeiro, não foram incluídas. O resultado será conhecido até o dia 11 de março.

No dia seguinte, mais um lote estará à disposição dos torcedores. Neste caso, a Fifa levará em conta a ordem de chegada. Os pedidos poderão ser feitos pelo site da entidade máxima do futebol. Na primeira fase, iniciada no dia 11 de novembro, 228.959 ingressos foram colocado à venda. Sete horas após o início da comercialização, todas as entradas estavam esgotadas.

Antes, entre 20 de agosto e 10 de outubro, mais de 6,2 milhões de ingressos foram solicitados na primeira fase dos pedidos para a Copa. No total, 889.305 ingressos foram destinados a torcedores de 188 países durante o sorteio. De acordo com a Fifa, 71,5% desta carga de bilhetes foi vendida a pessoas residentes no Brasil e o restante a interessados de outras 187 nações.

A última etapa de vendas terá início no dia 15 de abril e se estenderá até o fim da Copa, marcado para o dia 13 de julho. A fase não prevê sorteio e a compra será realizada por ordem de chegada. A retirada das entradas, por sua vez, também começará em abril, quando serão abertos os Centros de Distribuição de Ingressos da Fifa nas cidades-sede. Durante o processo, os torcedores tiveram a opção de receber as entradas em casa.