Fifa escolhe o melhor do mundo A Fifa anunciará nesta segunda-feira em Zurique quem foi o melhor jogador do ano. Os candidatos são o português Figo (Real Madrid), o espanhol Raúl (Real Madrid) e o inglês Beckham (Manchester United), todos em busca do primeiro prêmio na eleição mais importante do futebol mundial. A Sportv transmitirá a cerimônia ao vivo, a partir das 13h. Leia mais no Jornal da Tarde