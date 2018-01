Fifa escolhe Podolski como Melhor Jogador Jovem da Copa O atacante alemão Lukas Podolski foi eleito, nesta sexta-feira, o Melhor Jogador Jovem do Mundial pelo Grupo de Estudos Técnicos da Fifa. Podolski chegou às semifinais com a seleção da Alemanha, que neste sábado vai enfrentar Portugal na disputa pelo terceiro lugar, em Stuttgart. O equatoriano Luis Valencia, o português Cristiano Ronaldo e o argentino Lionel Messi foram os três preferidos pelos torcedores na votação pela Internet. Eles foram os finalistas do prêmio, ao lado das revelações escolhidas pelo Grupo de Estudos da Fifa: Podolski, o suíço Tranquillo Barnetta e o espanhol Cesc Fábregas. Aos 21 anos, Podolski marcou três gols nos seis primeiros jogos da Alemanha nesta Copa. Considerado uma das esperanças do futebol alemão, ele é um jogador forte, rápido e tem um chute potente. Ex-atleta do Colônia, na próxima temporada ele vai defender o Bayern de Munique. "Eu gostaria muito de ter conquistado um outro troféu, mas estou muito contente com esse", disse o jogador. "É uma grande honra receber esse prêmio". A premiação de Melhor Jogador Jovem do Mundial levou em consideração atletas nascidos a partir do dia 1.º de janeiro de 1985 e que causaram grande impressão durante a Copa da Alemanha, tendo como critérios de avaliação "estilo, carisma, jogo limpo e apetite pelo jogo, além de pura habilidade técnica", informou a Fifa. O prêmio, oferecido pela primeira vez, é patrocinado pela Gillette.