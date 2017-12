Fifa: esquema para identificar ?gato? A Fifa pretende adotar o raio X para determinar a idade dos atletas e, assim, evitar os ?gatos??. Essa intenção foi anunciada na reunião do Comitê Executivo da entidade, encerrada neste sábado em Zurique, que também decidiu utilizar a análise do sangue nos exames antidoping já na Copa do Mundo deste ano, além de definir que o próximo Mundial de Clubes ocorrerá em 2005, ano em que a Alemanha vai sediar a Copa das Confederações. Com o recurso do raio X, a Fifa espera acabar com a falsificação de documentos dos atletas. Por meio de exame dos pulsos, é possível determinar a idade de uma pessoa. Isso é feito analisando-se a cartilagem, que com o passar dos anos se transforma em osso. O tamanho do osso estabelece a idade. O presidente da Comissão de Medicina Esportiva da Fifa, Michel d?Hoodge, disse que o sistema é ?legal e eticamente aceitável??. Ele explicou, porém, que o Comitê Executivo preferiu esperar um relatório que será apresentado em um congresso marcado para Los Angeles antes de decidir sobre a utilização do recurso. Os exames de sangue a partir da Copa de 2002 tiveram sua adoção aprovada. D´Hoodge explicou que o sorteio dos jogadores que terão o sangue examinado será feito pouco minutos antes do início das partidas. Os exames com base na urina continuarão ser realizados. A Fifa decidiu que a Alemanha organizará a Copa das Confederações de 2005, como preparação para a Copa de 2006, que o país vai sediar. O Mundial de Clubes voltará em 2005. A sede não está escolhida. Segundo o presidente da Fifa, Joseph Blatter, não será na Europa. BERLINDA - Blatter revelou que 54 das 204 confederações filiadas à Fifa pediram a convocação de um congresso extraordinário para analisar sua gestão à frente da entidade. Esse encontro terá de acontecer antes do congresso marcado para 28 e 29 de maio, em Seul, que elegerá o próximo presidente da Fifa. Blatter é candidato à reeleição ? por enquanto, sua candidatura é única, mas pode surgir uma chapa de oposição, liderada por Issa Hayatou, presidente da Confederação Africana de Futebol ?, mas as contas que apresentou não convenceram os 24 membros do Comitê Executivo.