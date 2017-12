Fifa estuda aumento no tempo de intervalo A International Board, órgão da Fifa que estuda modificações nas regras do futebol, analisará no dia 28, em Londres, a possibilidade de aumentar de 15 para 20 minutos o tempo de intervalo dos jogos. A idéia partiu da Federação Alemã para ganhar mais alguns minutos para vender produtos nos estádios, de camisetas e suvenires a bebidas. Outra modificação que será avaliada pela International Board diz respeito às substituições em partidas amistosas, para que não ultrapassem o limite de cinco. Joseph Blatter, presidente da Fifa, acha que muitos jogos perdem a seriedade por causa de tantas alterações durante os 90 minutos. Também será discutida a possibilidade de voltar a punir jogadores que tirem a camisa nas comemorações de gols, e que um jogador que deixe o campo para atendimento médico fique pelo menos dois minutos fora antes de retornar ao jogo. A Fifa quer que o ?Gol de Ouro? seja regulamentado em todo o mundo. A Uefa (União Européia de Associações de Futebol) adotou o ?Gol de Prata? - e um time fizer um gol na prorrogação, só será vencedor se o adversário não empatar até o fim da etapa.