Fifa estuda mudar a lei do impedimento A International Board (IB), órgão da Fifa que define as regras do futebol - pretende usar a 119ª reunião anual da entidade, marcada para este sábado, em Cardiff, no Reino Unido, para discutir dois assuntos polêmicos. Os dirigentes pretendem estudar mudanças na lei do impedimento e a introdução de um chip na bola numa tentativa de acabar com os chamados ?gols-fantasmas?. A Fifa, com o apoio do seu presidente, o suíço Joseph Blatter, quer modificar a lei do impedimento e punir apenas o jogador que estiver mais adiantado que a defesa adversária no momento em que recebe a bola. Dessa forma, não seria levada em consideração a posição de um outro atacante, nem sua eventual influência no posterior desenvolvimento do jogo. A Fifa também propõe que os braços do jogador não sejam levados em conta na hora de apitar impedimento, já que são partes do corpo que não podem ser utilizadas para controlar a bola. A Associação Galesa de Futebol, anfitriã da reunião, dá um passo a mais a respeito do assunto e propõe que o impedimento seja aplicado apenas na área do adversário. O outro item importante da reunião é a utilização da tecnologia. De acordo com a proposta, um microchip seria introduzido na bola e avisaria quando esta ultrapassasse a linha do gol, eliminando-se assim polêmicas sobre se a bola entrou ou não. A empresa alemã Adidas já apresentou essa bola à Fifa e está previsto que seja testada amanhã no estádio Millenium de Cardiff, onde um dia depois o Chelsea e o Liverpool disputarão a final do Campeonato Inglês. A International Board, no entanto, incluiu esse assunto em "pontos para o debate". Isso significa que, por enquanto, não pretende adotar nenhuma resolução a respeito. Além disso, a IB estudará a correção de algumas modificações feitas no ano passado, como o limite de seis substituições nos amistosos, que agora só será aplicado a jogos oficiais. Também será debatida a possibilidade de que os jogadores com lesões leves possam ser atendidos no campo e que, aqueles que tenham de sair, possam voltar ao jogo imediatamente, sem esperar a permissão do juiz. A International Board é formada por representantes de todas as associações britânicas (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e Gales) e da Fifa, que conta com quatro votos. As mudanças no regulamento têm de ser aprovadas por maioria de três quartos (6 dos 8) e são submetidas, posteriormente, ao Comitê Executivo da Fifa.