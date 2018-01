Fifa estuda punição a Roberto Carlos A Fifa já está com as informações da partida entre Brasil e Portugal e avaliará o comportamento de Roberto Carlos, expulso depois de dar uma peitada no juiz da partida. Segundo informou funcionários da entidade para a Agência Estado, o comitê de disciplina da Fifa está, desde hoje, estudando se o lateral deverá receber algum tipo de punição. Caso o brasileiro seja punido, a suspensão dependerá de como o comitê de disciplina da Fifa avaliará o comportamento do jogador. Se o ato for considerado como um desrespeito ao árbitro, o lateral receberia uma suspensão que valeria apenas para os jogos da seleção brasileira. Caso a atitude do jogador seja classificada como agressão, a punição poderá ser uma suspensão não apenas dos jogos do Brasil, mas também dos jogos do Real Madrid, que conta com o atleta para a fase decisiva do Campeonato Espanhol e para as quartas-de-finais da Liga dos Campeões da Europa. A Fifa não sabe quando uma decisão será tomada sobre o futuro do jogador, mas certamente o caso levará mais de uma semana para ser julgado.