Fifa estuda punição ao Olimpia Apesar de ter perdido a final da Copa Libertadores para o Olimpia, o São Caetano ainda pode transformar em realidade o sonho de disputar o Mundial Interclubes, no Japão. Segundo revelou um funcionário da Fifa à Agência Estado, o clube paraguaio deu sinais de que poderá desistir de disputar o jogo contra o Real Madrid, atual campeão europeu, no dia 3 de dezembro, no Japão, o que daria automaticamente a vaga ao vice sul-americano: a equipe do ABC paulista. O problema é que os dirigentes do Olimpia abriram um processo judicial contra a Fifa, alegando que a entidade máxima do futebol teria prejudicado o clube ao estabelecer a forma pela qual a transferência de seus jogadores para equipes estrangeiras deveria ocorrer. "O Olimpia havia criado condições para que seus jogadores fossem comprados por times de fora do Paraguai e essas condições violavam as regras de transferência da Fifa. Decidimos, então, julgar essas medidas e exigir que o Olimpia retirasse essas condições", afirmou um representante legal da entidade. Mas o clube de Assunção não ficou satisfeito com a decisão e levou a Fifa aos tribunais suíços, fato que é proibido pelas leis da entidade. Na semana passada, a Fifa alertou que se o Olimpia não retirasse a queixa até a última sexta-feira, poderia sofrer punições. Em resposta, os dirigentes do clube paraguaio ameaçam não ir à Tóquio para participar da partida contra o Real. Até o começo da noite desta segunda-feira na Suíça (sede da entidade), a Fifa informava que não havia recebido qualquer informação sobre a retirada do caso do Tribunal de Zurique e que, portanto, iria estudar uma punição ao clube paraguaio. "Se de fato o Olímpia desistir de participar da Copa Intercontinental ou for punido pela Fifa, o representante da América do Sul seria escolhido pela entidade em coordenação com a Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol)", garantiu um representante da Fifa. Nos corredores da Fifa, porém, o comentário é de que a escolha natural seria a de enviar o vice-campeão da Libertadores, ou seja, o São Caetano. Não seria a primeira vez que o torneio acabaria sendo disputado pelo vice-campeão de um dos continentes. Em 1971, o holandês Ajax, campeão europeu daquela temporada, se recusou a viajar à América do Sul temendo a violência das equipes da região. Naquela época, a final do torneio não ocorria em Tóquio, mas era disputada em duas partidas, uma na Europa e outra na América do Sul. Quem substituiu o Ajax foi o vice-campeão europeu, o Panathinaikos da Grécia, que perdeu para o Nacional de Montevidéu. A última vez que um time se recusou a comparecer à final foi em 1979, quando o Nottingham Forest não aceitou jogar contra o Olímpia. O representante europeu foi o Malmoe, da Suécia, que perdeu para o time paraguaio. Desde 1980, a Copa Intercontinental ocorre em uma só partida, disputada no Japão. Em 1993, o Milan disputou o título mundial contra o São Paulo, mas também tinha sido vice-campeão europeu. Na ocasião, o Olympique de Marselha, que tinha ficado com o título, foi punido por causa do suborno praticado de seus dirigentes.