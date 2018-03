Fifa estuda suspender Quênia de Eliminatórias para Copa

A Fifa anunciou nesta quarta-feira que a seleção queniana de futebol pode ser banida das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, que será realizada na África do Sul. A entidade máxima do esporte afirma que a federação de futebol do país foi assumida por dirigente indicados pelo governo, em processo que não reconhece legalmente. "A Fifa vai analisar a situação nesta sexta-feira, para determinar qual será o procedimento utilizado", disse Adriana Pontieri, porta-voz da Fifa. Caso a Fifa julgue que houve irregularidade no processo queniano, o país pode ser suspenso de partidas internacionais, perdendo assim o direito de buscar uma vaga inédita ao Mundial. O Quênia está no Grupo 2 da primeira fase das Eliminatórias da África, ao lado de Namíbia, Zimbábue e Guiné. A primeira partida está marcada para o dia 31 de maio, em Windhoek, contra a Namíbia.