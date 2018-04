Fifa excluí times iraquianos de torneio asiático

Dois clubes iraquianos foram excluídos da Copa Asiática de Clubes, uma competição entre times organizada pela Confederação Asiática de Futebol, diante da suspensão imposta pela Fifa ao futebol do país. As equipes Arbil e Al Najaf iam participar da fase preliminar da competição.

A Fifa suspendeu a Associação Iraquiana de Futebol em 2009, já que a entidade estava vinculada ao Comitê Olímpico Iraquiano. A entidade máxima do futebol defende que as federações locais não podem sofrer influência do governo dos seus países.

"É com profundo pesar que digo que os clube iraquianos não poderão participar da Copa Asiática de Clubes em 2010", disse Mohamed Bin Hammam, presidente da Confederação Asiática de Futebol em nota oficial. "Nós, porém, fizemos nossos melhores esforços apoiando a associação iraquiana, tentando garantir que seus times jogariam na competição".