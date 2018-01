Fifa exige suspensão aos expulsos O Comitê Executivo da Fifa determinou nesta terça-feira que um jogador expulso cumpra suspensão automática, independentemente de julgamento em tribunais esportivos. A norma é seguida em muitos países, mas agora passa a valer para os 204 filiados da entidade. A única exceção fica por conta de eventual erro do árbitro, reconhecido na súmula. "Devemos preservar as decisões dos juízes e a integridade do futebol", ponderou Joseph Blatter, presidente da Fifa, ao justificar a medida. "Se o árbitro admitir que, no momento de dar o cartão vermelho, se enganou, então haverá revisão." A decisão da Fifa acaba com prática que se tornou comum no Brasil. Houve muitos casos de jogadores que receberam cartão amarelo que significaria suspensão automática, mas forçaram expulsão para ir a julgamento e apostar na absolvição. Um episódio famoso foi o de Edmundo, quando jogava pelo Vasco, em 1997. Ele recebeu o terceiro amarelo, no primeiro confronto com o Palmeiras, na decisão do Brasileiro. Por orientação dos dirigentes, quase no fim do jogo deu entrada violenta em Cléber para levar o vermelho. O tribunal da CBF teve sessão extraordinária, durante a semana, e transformou a suspensão em multa. Edmundo jogou e o Vasco conquistou o título daquele ano.