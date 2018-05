Fifa explica informações do ingresso da Copa do Mundo

SÃO PAULO - A Fifa divulgou em seu site uma relação de informações que estarão impressas nos ingressos para os jogos da Copa do Mundo. Os dados devem ser considerados para evitar confusões nos dias das partidas. Visando facilitar a vida do espectador que vai aos estádios, a entidade organizadora do Mundial explica os diferentes itens que serão grafados nas entradas.

Cada ingresso contém um total de 10 informações fundamentais que vão facilitar desde a chegada do espectador ao estádio até a identificação do seu assento. Como exemplo, um bilhete para o jogo Brasil x México foi usado a título de ilustração.

CONFIRA O PASSO A PASSO

1 - No canto esquerdo, em destaque, vem o número da partida. No exemplo acima, Brasil x México é o jogo de número 17. Você pode encontrar os números de todos os jogos na tabela da Copa;

2 - Ao lado do número vem a descrição da partida (no caso, Brasil x México). Por razões óbvias, os nomes dos times aparecem apenas nos ingressos da fase de grupos, como no nosso exemplo. A partir das oitavas-de-final, os ingressos contêm uma combinação de letras e números para identificar as equipes envolvidas. Por ex., "1A x 2B" indica que o jogo será entre o 1º colocado do grupo A e o 2º colocado do grupo B, enquanto "W55 x W56" indica que a partida será entre os vencedores dos jogos 55 e 56. Em caso de dúvida, refira-se sempre ao número do jogo e à tabela da Copa;

3 - A data da partida;

4 - O horário de início da partida;

5 - O local onde a partida acontecerá, com o nome e o endereço completo do estádio;

6 - O nome do comprador impresso no ingresso;

7 - A categoria escolhida;

8 - O preço do ingresso;

9 - Com informações que variam das mais abrangentes às mais específicas, de fora para dentro do estádio, esta parte representa um passo a passo bastante prático, a começar pela entrada na arena. Voltando ao exemplo acima, o ingresso indica claramente que o torcedor precisa procurar a entrada “sul” e em seguida, já dentro do estádio, o portão “C”. Na área interna, em frente aos bares, basta que ele procure o bloco em questão, no caso, o “106 A”. Neste momento o torcedor chega à arquibancada. Então, é só encontrar a fileira certa e o assento marcado, que no modelo são “C” e “1” respectivamente;

10 - Para facilitar, este último elemento indica em cores a área do estádio onde o assento se encontra. Todos os estádios da Copa do Mundo da FIFA estão divididos em 4 setores principais, representados pelas cores vermelha, azul, verde e amarela. A pequena seta preta indica a localização do setor do ingresso. Do lado de fora do estádio, a equipe de serviço ao espectador estará preparada para direcionar os torcedores a cada uma destas cores. Basta você ter em mente a cor do seu setor para prosseguir rumo à entrada certa.