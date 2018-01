Fifa explica suspensão de atleta brasileiro A Fifa desfez o mistério e explicou nesta segunda-feira à Agência Estado que o jogador Dionísio Domingos Rangel está suspenso do futebol por causa de uma reclamação de seu ex-clube, o USM Blida, da Argélia. Em reportagem publicada na sexta-feira, o atleta relatou que ignorava o motivo de sua punição e reagiu com perplexidade ao tomar ciência de sua causa. De acordo com a Fifa, o clube africano reclamou que Dionísio havia abandonado a equipe dois meses após sua chegada, por isso, a punição foi aplicada em 22 abril de 2003 . A entidade confirmou ter recebido o recurso do jogador, enviado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). E informou que, apesar do caso ter sido reaberto, a suspensão ainda perdurará durante as novas investigações. "Não estou entendendo mais nada. Como o clube poderia recorrer? Já se passou mais de um ano", protestou Dionísio. Por US$ 15 mil em seis meses de contrato, Dionísio se transferiu para o USM Blida no início de janeiro de 2002, devendo permanecer até junho. De imediato, Dionísio deveria receber US$ 7,5 mil, mas alegou ter embolsado somente US$ 3,2 mil. O atleta acusou seu empresário nigeriano Abidonor Amocrano de ter ficado com o restante. Como não recebeu tanto do empresário quanto do USM Blida os US$ 3,8 mil, que diz ter direito, Dionísio resolveu pedir aos dirigentes do clube a sua liberação. O jogador afirmou que toda a negociação para seu retorno ao Brasil foi feita sem transtornos e com a anuência do presidente do time africano. "Você chega lá e a primeira coisa que fazem é confiscar seu passaporte. Quando pedi para sair, me devolveram sem problemas", explicou Dionísio, que deixou o USM Blida no final de fevereiro. "Eles até pagaram minha passagem de volta e mandaram minha transferência." Aos 32 anos, Dionísio chegou a atuar pelo Ceres, no segundo semestre do ano passado, disputando a Segunda Divisão do Campeonato Carioca. Há duas semanas, quando ia estrear na competição deste ano, foi informado de que estava suspenso. "O jeito agora é esperar que tudo se resolva o mais rápido possível", lamentou. "Será que vai dar para jogar no sábado?"