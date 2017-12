Fifa fará o sorteio da Copa do Mundo de 2018 no Kremlin

O vice-primeiro-ministro da Rússia, Vitaly Mutko, revelou nesta segunda-feira que o sorteio da Copa do Mundo de 2018 será realizado dentro do Kremlin, em Moscou. O evento está agendado para 1º de dezembro de 2017 e servirá para determinar os grupos do torneio.

O sorteio ocorrerá no Palácio Estatal do Kremlin, com capacidade para 6 mil pessoas e que foi construído dentro do Kremlin na era soviética para receber os encontros do Partido Comunista. Hoje em dia, o local costuma ser o palco de shows de estrelas pop, apresentações de balé e eventos para entrega de prêmios.

No que foi classificado por Mutko como "um evento sério" durante uma reunião do governo russo nesta segunda-feira, o sorteio no Palácio Estatal Kremlin deverá atrair a presença dos treinadores das 32 seleções que se classificaram para a Copa do Mundo de 2018, ansiosos por saber em quais grupos suas respectivas equipes vão jogar.

O presidente russo, Vladimir Putin, tem permitido que a Fifa utilize as instalações estatais para os eventos da Copa do Mundo. Em julho de 2015, o sorteio das Eliminatórias foi realizado no Palácio de Konstantin, perto de São Petersburgo, uma das residências de Putin. A casa de verão foi construída por Pedro I da Rússia, que reinou entre os séculos XVII e XVII.

A Copa do Mundo na Rússia começará em 14 de junho de 2018 no Estádio Luzhniki, em Moscou, que também será o palco da decisão do torneio, em 15 de julho.