Fifa faz prestação mundial de contas A medida é encarada como grande novidade. Para Joseph Blatter, é o cumprimento da promessa de transparência administrativa. O fato é que a Fifa anuncia para o dia 8 de abril a primeira conferência de imprensa de sua história para prestação de contas. O encontro acontecerá no auditório Sonnenberg, no próprio prédio da entidade, em Zurique (Suíça). Não serão discutidos outros assuntos que não sejam financeiros. Falando da medida, o presidente Joseph Blatter fez a seguinte colocação: ?A Fifa se comprometeu nos congressos de 2002, em Seul, a dedicar mais tempo para as informações referentes a finanças. Portanto, desde o começo de 2003, nossa contabilidade vem sendo realizada de acordo com normas internacionais, as mesmas utilizadas por algumas das principais empresas mundiais?, afirmou. Além de Joseph Blatter, a primeira conferência de prestação de contas da Fifa contará com a presença do secretário-geral da entidade, Urs Linsi, e especialistas financeiros designados para prestar todos os esclarecimentos aos jornalistas presentes. A entidade já está cadastrando veículos de todo mundo interessados na abertura das pastas e livros fiscais da entidade durante o quadriênio 1999-2002.