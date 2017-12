Fifa faz reunião nesta quarta para debater jogos na altitude

Pressionado pela Conmebol, o Comitê Executivo da Fifa irá se reunir nesta quarta-feira, na Suíça, para discutir o seu veto aos jogos internacionais em cidades que fiquem 2.500 metros acima do nível do mar. Dirigentes e políticos de países andinos, como Bolívia e Equador - os principais prejudicados pela medida -, estão em Zurique para pressionar a Fifa. A chanceler equatoriana María Fernanda Espinosa, inclusive, já teve uma reunião nesta terça-feira com o presidente da entidade, Joseph Blatter. O presidente da Bolívia, Evo Morales, chegou a anunciar que iria nesta quarta-feira para a Suíça e participaria da reunião com Blatter, mas a viagem não se concretizou. De qualquer maneira, a Conmebol promete apoiar a causa boliviana e dos demais países andinos.