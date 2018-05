Fifa faz última vistoria nos estádios da Copa do Mundo

SÃO PAULO - Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa, visita a Arena Corinthians, nesta terça-feira, às 10h30. É a última vistoria do dirigente, acompanhado do ministro do Esporte Aldo Rebelo e de representantes do COL, antes de o estádio passar pelo seu primeiro evento-teste, dia 10 de maio. Valcke ainda vai passar por Cuiabá, Curitiba e Fortaleza para fechar o ciclo de visitas oficiais da Fifa até a entidade receber as arenas para a Copa, na segunda quinzena de maio.

Em São Paulo, o secretário-geral da Fifa vai encontrar a Arena Corinthians em obras. Não está descartada uma cobrança ao clube a respeito das instalações temporárias, que devem custar cerca de R$ 60 milhões. Andrés Sanchez, ex-presidente do clube e responsável pelas obras do estádio, não revelou quem vai bancar as instalações.

Valcke vai vistoriar o estádio ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, Ronaldo e Bebeto, do COL, da vice-prefeita Nádia Campeão, e de Julio Semeghini, secretário estadual de Planejamento e Desenvolvimento Regional.

Ainda nesta terça no período da tarde, Valcke e comitiva vão visitar a Arena da Baixada, em Curitiba, outro estádio que não está concluído e também preocupa a Fifa. A CAP S/A, responsável pelas obras da arena, espera um aporte financeiro para finalizar o empreendimento. E não garante que vai entregar o estádio no dia 30 deste mês, como havia prometido à Fifa.

Na quarta, Valcke parte de Curitiba para Cuiabá. Vai vistoriar a Arena Pantanal, outro estádio em obras. A inauguração prevista para dia 26 abril, com o jogo Luverdense e Vasco, pela Copa do Brasil, já foi adiada. Ainda restam quatro mil cadeiras para instalar na arena que terá capacidade para 41.390 torcedores. As obras do estádio estão 98% concluídas.

De Cuiabá, a comitiva de Valcke embarca para Fortaleza. Na capital cearense a inspeção será no Aterro de Iracema, local que a Fifa vai usar para abrigar a Fan Fest. O espaço é para 50 mil pessoas e a prefeitura de Fortaleza deve bancar a maioria dos gastos com as instalações. O custo total do empreendimento não foi revelado.

Após a visita ao Aterro de Iracema, Valcke deve conceder entrevista coletiva e, em seguida, embarcar para o Rio. Na sexta-feira, o secretário-geral da Fifa, o ministro do Esporte e dirigentes do Comitê Organizador Local (COL) vão receber a imprensa para apresentar dados e providências que faltam para conclusão das obras nas arenas Corinthians, da Baixada, Pantanal e ainda a respeito das Fan Fests.