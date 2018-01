Fifa faz vestibular para selecionar árbitros para Copa Parecido com um vestibular. Assim foi a última etapa do processo seletivo realizado pela Fifa nesta sexta-feira, em Frankfurt, para definir os 30 árbitros que trabalharão na Copa do Mundo da Alemanha a partir do próximo dia 9 de junho. Um total de 44 árbitros de todos os continentes do planeta se submeteu, nos últimos três dias, a uma bateria de exames e testes físicos. Dentre eles estavam três brasileiros. O juiz Carlos Eugênio Simon e os auxiliares Aristeu Tavares e Edmílson Corona. Durante as provas, os árbitros realizaram exercícios físicos de resistência (com corrida de 150m e caminhada de 50m, repetidas 20 vezes) e testes de velocidade (os juízes deveriam percorrer uma distância de 40m com o tempo máximo de 6,20 segundos). Os árbitros também fizeram exames de vista e provas de conhecimento das regras. No final, foram realizados exames de inglês e análise psicológica para verificar a intensidade de stress de cada um. Os nomes dos escolhidos para trabalhar na Copa serão divulgados na próxima sexta-feira pela Comissão de Arbitragem da Fifa.