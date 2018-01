Fifa fecha primeiro patrocinador para a Copa de 2010 Apesar da Copa do Mundo da Alemanha ainda não ter se encerrado, a Fifa anunciou nesta quinta-feira, em Berlim, que assinou um acordo com o banco sul-africano First National Bank (FNB). A empresa é a primeira a fechar apoio financeiro para a organização do Mundial de 2010, que será sediado pela África do Sul. "Este acordo constitui um passo importante em nossa viagem conjunta para a primeira edição da Copa do Mundo organizada na África", disse o presidente da entidade máxima do futebol, o suíço Joseph Blatter, em um comunicado. O FNB irá pagar US$ 30 milhões para associar a sua marca ao torneio e à Copa das Confederações-2009, que também acontecerá no país. Para o Mundial de 2010, o primeiro no continente africano, a Fifa terá seis patrocinadores oficiais, seis da Copa do Mundo e seis nacionais. Adidas, Coca-Cola, Emirates Airline, Hyundai, Sony e Visa pertencem à primeira categoria. O grupo de cervejas americano Anheuser-Busch é o principal patrocinador da competição.