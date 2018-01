Fifa impede participação de Gerrard, Pirlo e Xavi em jogo no Kuwait Steven Gerrard, Andrea Pirlo e Xavi Hernandez foram impedidos de jogar uma partida amistosa no Kuwait por causa da suspensão do país do Golfo do futebol internacional. O Kuwait foi suspenso pela Fifa em outubro por causa da interferência governamental no futebol, em um caso que ameaça a participação da seleção do país nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo de 2018.