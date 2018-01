Fifa informa que o Palmeiras ainda não é campeão mundial O Palmeiras pode ter comemorado o reconhecimento de seu título da Copa Rio de 1951 como o primeiro campeonato mundial de clubes. Mas três semanas depois das festividades, a Fifa alerta: ainda não reconheceu oficialmente o título e apenas o Comitê Executivo da entidade máxima do futebol poderá tomar uma decisão final, por voto. ?Ainda não há uma decisão formal?, afirmou Andreas Herren, porta-voz da Fifa em Zurique. ?O caso foi debatido internamente pela administração da Fifa. Mas a conclusão foi a de que, por sua importância e complexidade, deve ser levado ao Comitê Executivo?, afirmou o porta-voz. Segundo ele, o título do Palmeiras será colocado na agenda para a próxima reunião do órgão da Fifa, dia 27 de maio, em Zurique. ?Não sabemos o que o Comitê vai decidir. Mas o fato é que os membros terão primeiro de discutir o assunto?, explicou Herren, que também não descarta um reconhecimento no próximo encontro caso os membros do comitê entrem em um acordo sobre o assunto. Em um e-mail, a Fifa ainda afirmou: ?O pedido para se considerar a Copa Rio 1951 como o primeiro campeonato mundial de clubes foi tratado, numa primeira fase, em um nível administrativo pela secretaria-geral da Fifa. Mas, diante da importância do assunto, o tema terá de ser submetido para o Comitê Executivo da Fifa?. Segundo Herren, a decisão pode ser tomada de forma unânime pelo Comitê, como prefere a Fifa. Mas o caso também pode ir para votação. Assim, o Palmeiras terá de ter a maioria dos 24 votos. Entre os membros do Comitê estão Julio Grondona, da Argentina, o presidente da Uefa, Michel Platini, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, o brasileiro Ricardo Teixeira e o paraguaio Nicolas Leoz. Por dias, a Fifa evitou falar do assunto depois que o Palmeiras organizou uma conferência de imprensa para anunciar que a entidade havia reconhecido seu título. Os assessores da entidade alegaram que Urs Linsi, secretário-executivo, estava de férias e, portanto, não poderiam dar uma resposta. Mas a carta mostrada pelos cartolas do Palmeiras vinha com a assinatura de Linsi. Questionada sobre a carta recebida pelo Palmeiras, a Fifa apenas alerta: se referia apenas à primeira fase administrativa do processo de reconhecimento. Clique aqui, dê sua opinião e leia outros comentários