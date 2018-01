Fifa inicia congresso nesta 5ª feira O Comitê Executivo da Fifa inicia nesta quinta-feira um congresso de três dias em Buenos Aires, no qual discutirá várias assuntos importantes para o futuro do futebol e da entidade. O encontro colocará em pauta o projeto de transferências de jogadores feito em março pela União Européia, a situação financeira da entidade após a falência de sua parceira, a empresa de marketing ISMM, e o calendário internacional de 2002, entre outros. Com a quebra da ISMM, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, calculou um prejuízo para a entidade de cerca de US$ 28 milhões. Já os dirigentes da Uefa falam em, aproximadamente, US$ 250 milhões.