Fifa inicia rodízio com a África do Sul A escolha da África do Sul para sediar a Copa do Mundo de 2010 feita neste sábado em Zurique, deverá se transformar num marco para a Fifa. Com a decisão, a entidade iniciou o processo em que pretende estabelecer o rodízio de continentes para abrigar o mundial de futebol. A Copa de 2006 será na Europa (Alemanha) e a de 2014 está prevista para a América do Sul, muito provavelmente no Brasil. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, quis dar emoção ao ato de anúncio da candidatura vencedora, feito no início da manhã no Brasil. Antes de abrir o envelope com o nome da futura sede da Copa, ele disse que não sabia qual era o país escolhido. Depois, abriu lentamente o envelope e mostrou às câmaras e ao público o nome da África do Sul, em meio a alegria da delegação sul-africana, liderada por ex-presidente Nelson Mandela. Em Johanesburgo milhares de pessoas foram às ruas para acompanhar o anúncio ao vivo em um telão. A África do Sul, que disputou a Copa 2002, realizada na Coréia do Sul e no Japão, ocupa atualmente a 40ª posição no ranking da Fifa, atrás da Eslovênia e à frente do Equador.